Exposition de Kathleen Millette Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 10 juin 2024.

Exposition de Kathleen Millette Salle des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Kathleen Millette utilise l’aquarelle, l’acrylique et l’huile pour traduire ses sentiments dans des œuvres tantôt figuratives, impressionnistes ou abstraites. Elle crée ainsi son propre univers et représente l’essence visuelle du monde naturel, conduite par les émotions viscérales qui guident son pinceau. Dans ses peintures, les couleurs vivent et vibrent pour emmener le spectateur dans ses propres imaginations extraordinaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-10 10:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition de Kathleen Millette Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2024-02-08 par Pléneuf-Val-André Tourisme