Exposition de Karibou – Sur les fils de la Vierge Romanes cirque Tzigane». Mortagne-au-Perche, 14 mai 2022, Mortagne-au-Perche.

Exposition de Karibou – Sur les fils de la Vierge Romanes cirque Tzigane». Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 21:00:00 Salle Vallée 1, rue Henri Chartier

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Orne

Après 23 années dans le Perche où j’ai fait de nombreuses expositions de peinture et des livres, ce weekend sera consacré au cirque Romanès, le dernier cirque Tzigane où, danseurs, chanteurs, musiciens, contorsionnistes animent un merveilleux spectacle coloré et lumineux .

Je suis très heureuse de vous présenter l’exposition et le livre« Sur les fils de la Vierge Romanes cirque Tzigane».

Vernissage samedi 14 mai à 17h.

Après 23 années dans le Perche où j’ai fait de nombreuses expositions de peinture et des livres, ce weekend sera consacré au cirque Romanès, le dernier cirque Tzigane où, danseurs, chanteurs, musiciens, contorsionnistes animent un merveilleux…

+33 6 03 52 14 19

Après 23 années dans le Perche où j’ai fait de nombreuses expositions de peinture et des livres, ce weekend sera consacré au cirque Romanès, le dernier cirque Tzigane où, danseurs, chanteurs, musiciens, contorsionnistes animent un merveilleux spectacle coloré et lumineux .

Je suis très heureuse de vous présenter l’exposition et le livre« Sur les fils de la Vierge Romanes cirque Tzigane».

Vernissage samedi 14 mai à 17h.

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE