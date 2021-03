Camoel Médiathèque Camoel, Loire-Atlantique Exposition de Julien LAURENT Médiathèque Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Loire-Atlantique

Exposition de Julien LAURENT Médiathèque, 6 mars 2021-6 mars 2021, Camoel. Exposition de Julien LAURENT

du samedi 6 mars au samedi 3 avril à Médiathèque

Exposition des oeuvres de Julien LAURENT, artiste local.

Public

Exposition des oeuvres de Julien LAURENT, artiste local. Médiathèque 5 Rue du Clos du Pont 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T12:00:00;2021-03-10T09:30:00 2021-03-10T13:00:00;2021-03-12T15:45:00 2021-03-12T17:45:00;2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T12:00:00;2021-03-17T09:30:00 2021-03-17T13:00:00;2021-03-19T15:45:00 2021-03-19T17:45:00;2021-03-20T09:00:00 2021-03-20T12:00:00;2021-03-24T09:30:00 2021-03-24T13:00:00;2021-03-26T15:45:00 2021-03-26T17:45:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T12:00:00;2021-03-31T09:30:00 2021-03-31T13:00:00;2021-04-02T15:45:00 2021-04-02T17:45:00;2021-04-03T09:00:00 2021-04-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Camoel, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque Adresse 5 Rue du Clos du Pont 56130 Camoel Ville Camoel