Exposition de Julien Laforge

Exposition de Julien Laforge, 10 mai 2022, . Exposition de Julien Laforge

2022-05-10 – 2022-05-10 Les gestes vernaculaires à la godille

De septembre 2021 à mai 2022, l’artiste Julien Laforge a mené une résidence au lycée professionnel Alphonse Pellé à Dol-de-Bretagne. Il a travaillé avec les élèves de CAP2 Menuisier Fabricant à la réalisation d’une œuvre en bois sculptée, mêlant pièces

individuelles et création collective.

Celle-ci est issue d’un répertoire de formes prélevées dans les méandres des marais de Dol et de segments d’architectures hydrauliques Les gestes vernaculaires à la godille

De septembre 2021 à mai 2022, l’artiste Julien Laforge a mené une résidence au lycée professionnel Alphonse Pellé à Dol-de-Bretagne. Il a travaillé avec les élèves de CAP2 Menuisier Fabricant à la réalisation d’une œuvre en bois sculptée, mêlant pièces

individuelles et création collective.

Celle-ci est issue d’un répertoire de formes prélevées dans les méandres des marais de Dol et de segments d’architectures hydrauliques dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville