La théâtralité est au cœur du travail photographique de Julie Pradier, qui, par des interventions plastiques dans le paysage et la mise en scène de personnages, questionne notre perception et les liens ténus entre réel et imaginaire.

L’acte de la prise de vue semble détenir le pouvoir de révéler les traces de performances et de rituels passés, évoquant le temps révolu de l’enfance. Ces actions énigmatiques et fascinantes peuplent le champ de l’image tout en indiquant sa construction : Julie Pradier livre et met à jour, à travers les détails, l’envers de sa pratique.

