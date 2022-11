Exposition de jouets et de jeux anciens Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Exposition de jouets et de jeux anciens Porspoder, 17 décembre 2022

Salle Herri Leon Melon Porspoder Finistère

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-22 18:00:00

Finistère Des jouets et jeux des années 1900 à la fin des années 1960. Animation unique sur le Pays d’Iroise. assocapwest@gmail.com +33 6 11 19 02 93 Salle Herri Leon Melon Porspoder

