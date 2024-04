EXPOSITION DE JOSHUA HOFFMAN Saint-Jean-de-Fos, vendredi 12 avril 2024.

Exposition de peintures de Joshua Hoffman, artiste américain « One Flower One World ».

Deux workshops sont proposés, le 13 avril, « Will the circle be broken »et le 20 avril, « Where the wild things are » de 10 heures à 18 heures, autour de la sculpture en branchage résultant de la taille des oliviers, ouverts à tous, enfants et adultes. Venez participez librement, quand vous le souhaitez, et apportez votre propre repas pour une expérience conviviale. .

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-28

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie hosteldiablotin@gmail.com

