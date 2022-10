Exposition de Josette Coras. Rétrospective 1926-2008 Montain Montain Catégories d’évènement: Jura

2022-10-08 – 2022-10-08

Jura Montain Exposition ouverte de Josette Coras. Rétrospective 1926-2008 L’exposition sera ouverte au public les samedi et dimanche 8-9, 15-16 et 22-23 octobre de 14h à 18h30.

Une lecture de textes de Josette Coras sera donnée à l’occasion du vernissage.

D’autres lectures de textes de l’artiste seront proposées les samedi 15 et 22 octobre à 17h30 dans l’exposition. josettecoras@gmail.com http://josettecoras.blogspot.com/ Place de la mairie Mairie Montain

