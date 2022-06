Exposition de Jordi – Eloge de la Tomate Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Musée Albert Marzelles Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne Rue Abel Boyé Musée Albert Marzelles

2022-07-07 – 2022-08-27

Lot-et-Garonne EUR Exposition d’art contemporain de Jordi – Eloge de la Tomate.

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h.

Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

