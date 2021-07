Exposition de Jöelle Chateau Chapelle Notre-Dame-du-Pont, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Bastide-de-Besplas.

Exposition de Jöelle Chateau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame-du-Pont

Exposition de Jöelle Chateau à la Chapelle Notre-Dame-du-Pont et à l’église Saint-André les 18 et 19 septembre 2021. ——————————————————————————————————————– ### Entrée libre et gratuite. Plasticienne et artiste peintre, Diplômée de l’école supérieure des Arts Appliqués « les Arènes » Toulouse. Son intérêt pour le village et notamment la Chapelle, c’est avec plaisir, qu’elle a repondu présente pour nous faire rêver. Elle a imaginé une installation éphémère au cœur de la chapelle. Elle met en scène sa ville imaginaire au sol qui répond au magnifique plafond à caissons en bois peint du XVIIIe siècle, classé aux Monuments historiques. Naturellement, la décision d’étendre cette exposition au sein de l’église Saint-André s’est imposée !… **Mot de l’artiste sur son travail :** « Créer par le dessin » est une part importante du travail que j’effectue. Sa « fonction » me permet d’abord de comprendre puis d’interpréter ce qui se passe dans le monde. C’est un moyen universel de communiquer. Je suis également ce que l’on nomme « plasticienne », c’est-à-dire une artiste qui sollicite différents moyens d’expression(s) pour mener à bien le mystérieux mécanisme de la création. En effet, depuis 2001, je pratique une recherche graphique active, notamment autour d’un travail en deux dimensions au Rotring : je fais dialoguer celui-ci avec des sculptures de masques en papier mâché. J’interroge la place de l’Homme et la manière dont ce dernier compose avec sa part animale, que ce soit dans la société, dans son lien avec le pouvoir, ou encore dans son interaction avec la nature. Solliciter les « sens », évoque ce qui a trait à la sensibilité du visiteur, mais aussi le registre des sensations qu’une œuvre peut lui faire éprouver. Cet échange va aboutir à une forme de théâtralisation, dans la simple idée de questionner… Ici, c’est une ville imaginaire sur laquelle j’invite le public à marcher tel des géants face à la fragilité tentaculaire. Montrer l’identité de cette entrevue qui émane du plafond, au-delà des apparences les anges sont déchus… **A propos de l’église Saint-André et sa restauration en 1951** Suite à l’exposition « d’Art Sacré » de Mai 1951 à Toulouse et à la demande de l’Abbé Casy (Casimir) Rivière, l’église paroissiale a été restaurée par les artistes de l’Ecole Superieure des Beaux-Arts de Toulouse: Jacques Fauché (1927-2013), Raymond Clercq-Roques (1927-1977), Pierre Igon (1922-2006) et Irène Zack (1918-2013). Ensemble ils peignirent trois fresques et un panneau de bois, montèrent les vitraux de l’église et décorèrent en mosaïque le sol du baptistère. Léon Zack (1892-1980) a apporté sa contribution en gravant dans un libre graphisme le « Chemin de Croix », dont chacune des stations comportent un correspondant écrit à l’image, tirés des vers du poème de Paul Claudel « _Le chemin de Croix »._

Prévoir des masques en fonction des mesures sanitaires

Exposition de Jöelle Chateau : Plasticienne et artiste. Par son travail, elle sollicite les « sens », évoque la sensibilité du visiteur et les sensations qu’une œuvre peut lui faire éprouver.

Chapelle Notre-Dame-du-Pont Place du village, 09350 La Bastide-de-Besplas La Bastide-de-Besplas Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00