2022-02-03 – 2022-02-25 RANDONNAI Espace culturel de la Corne d’Or

Exposition de Joêl Roland
RANDONNAI Espace culturel de la Corne d'Or
Tourouvre au Perche, Orne

2022-02-03 – 2022-02-25

En partenariat avec le Fonds Départemental d'Art Contemporain
Visite sur RDV
Vernissage en présence de l'artiste le 3 février à 18h

