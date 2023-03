Exposition de Joël Montigny Galerie d’art, 10 mars 2023, Le Creusot .

Exposition de Joël Montigny

Château de la Verrerie Galerie d’art Le Creusot Saône-et-Loire Galerie d’art Château de la Verrerie

2023-03-10 – 2023-03-19

Galerie d’art Château de la Verrerie

Le Creusot

Saône-et-Loire

EUR Joel Montigny le portraitiste des stars retourne en tournée. Il exposera cette année à la galerie d’art du château de la Verrerie où il présentera de nouveaux pastels colorés et lumineux, nostalgique et joyeux.

En 41 ans, le portraitiste des stars a illustré 60 livres et en a écrit 13, dont le « Parfum des saisons » son dernier, un journal poétique et introspectif illustré de 200 pastels couleurs où l’artiste raconte ses plus belles rencontres. Il tisse avec le public une belle histoire d’amour et de fidélité. Rêvant de démocratiser la peinture, s’inspirant des comédiens et des chanteurs qu’il côtoie, Montigny part chaque année en tournée d’exposition pendant 6 mois à la rencontre du public. On se souvient de ses grandes expositions très médiatisées telle ces « Noces Barbares » d’après Queffelec, « Couleurs pour l’Abbé Pierre », parrainé par Robert Hossein, « Duo pour une expo » avec Hugues Aufray, « Fantasmagories de Fellini » au Palais Royal ou « Mémoire d’Enfance » à la mairie de Paris. Montigny a participé à de nombreuses émissions de radio, télévision, et plus de mille articles lui ont été consacrés.

j.montigny@orange.fr http://www.joel-montigny.com/actualites-expositions.html

