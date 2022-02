Exposition de Jocelyne Clémente # Nature # Solitude Éguzon-Chantôme, 20 mars 2022, Éguzon-Chantôme.

Exposition de Jocelyne Clémente # Nature # Solitude Éguzon-Chantôme

2022-03-20 14:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme

« Des visions d’arbres et de rochers, tous ces beaux royaumes indifférents, qui nous ignorent. » Jocelyne Clémente a découvert la vallée des peintres à l’automne 2021. Elle a compris l’attrait que ces sites magiques ont eu sur les artistes avant elle. Elle aime contempler, s’absorber dans le spectacle de la nature et elle a mis ses pas dans ceux de Monet et bien d’autres pour découvrir le creux d’une rivière, la Creuse. Elle revient au printemps pour montrer son travail de peinture au musée de la Vallée de la Creuse avec une sélection d’œuvres choisies à différentes périodes de sa production. Elle nous invite dans des paysages intérieurs qui invitent à la rêverie, et qui nous renvoient à l’étrangeté du monde. Paysages imaginés qui s’affranchissent des codes d’une figuration réaliste.

Jocelyne Clémente vit et travaille à Saint-Étienne dans la Loire. Après des études à l’école des Beaux-arts de Saint-Étienne, où elle est diplômée en 1989, elle consacre sa recherche au paysage avec la peinture, le dessin, la photographie.

museevalcreuse@wanadoo.fr +33 2 54 47 47 75 http://www.musee-vallee-de-la-creuse.fr/

« Des visions d’arbres et de rochers, tous ces beaux royaumes indifférents, qui nous ignorent. » Jocelyne Clémente a découvert la vallée des peintres à l’automne 2021. Elle a compris l’attrait que ces sites magiques ont eu sur les artistes avant elle. Elle aime contempler, s’absorber dans le spectacle de la nature et elle a mis ses pas dans ceux de Monet et bien d’autres pour découvrir le creux d’une rivière, la Creuse. Elle revient au printemps pour montrer son travail de peinture au musée de la Vallée de la Creuse avec une sélection d’œuvres choisies à différentes périodes de sa production. Elle nous invite dans des paysages intérieurs qui invitent à la rêverie, et qui nous renvoient à l’étrangeté du monde. Paysages imaginés qui s’affranchissent des codes d’une figuration réaliste.

Musée de la Vallée de la Creuse

Éguzon-Chantôme

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Vallée de la Creuse