Exposition de Joana Vasconcelos Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition de Joana Vasconcelos Bibliothèque Crimée, 17 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 17 mai 2022 au samedi 03 septembre 2022 :

gratuit

Dans le cadre de la saison croisée France-Portugal organisée par l’Institut français, découvrez une œuvre réalisée par l’artiste pour la vitrine de la bibliothèque ! Joana Vasconcelos est une artiste portugaise qui figure parmi les artistes les plus reconnues de la scène contemporaine. En effet, elle a été la première artiste-femme invitée à exposer au Château de Versailles (2012), elle représente le Portugal à la Biennale de Venise en 2013 et fait l’objet, en 2018, d’une vaste exposition au musée Guggenheim de Bilbao. Son travail combine objets usuels, arts appliqués et savoir-faire issus de la culture portugaise comme la céramique, la broderie ou encore la ferronnerie. De cette rencontre naissent des sculptures, des installations et des monuments que l’artiste a fréquemment installés dans l’espace public. Joana Vasconcelos est une artiste qui manie l’humour et la fantaisie tout autant qu’elle développe une œuvre au contenu politique éminemment ancrée dans la société d’aujourd’hui. Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ Art contemporain;Expo

