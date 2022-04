Exposition de JM Chavanat, Raymond Dubourg, Sylvie Heslot et JC Manot Lougratte Lougratte Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lougratte Lot-et-Garonne Lougratte EUR Chaque été, les portes de l’église de Valette s’ouvrent pour accueillir les artistes du Lot-et-Garonne et de ses environs. Une dizaine d’artistes, associations ou écoles d’art vous guident à la découverte de leur passion.

Durant cette semaine vous découvrirez les aquarelles de Jean Michel Chavanat, les peintures de Raymond Dubourg, les gravures de Sylvie Heslot et les sculptures de Jean Claude Manot FB Association de l’Eglise de Valette

