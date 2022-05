EXPOSITION DE JEAN-YVES KERVEVAN- CHALONNES SUR LOIRE Chalonnes-sur-Loire, 3 septembre 2022, Chalonnes-sur-Loire.

EXPOSITION DE JEAN-YVES KERVEVAN- CHALONNES SUR LOIRE Chalonnes-sur-Loire

2022-09-03 – 2022-09-30

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Parcours

Jean-Yves Kervévan a fait ses études durant cinq ans à l’école des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier du sculpteur Georges Jeanclos.

Il réalise des portraits pour la presse, des couvertures de romans pour de multiples éditeurs (Hachette, J’ai lu, Denoël, Press Pocket, Schüeck, Shannon Associates).

Il sculpte également trophées et pièces de collection pour divers commanditaires.

En 2006, réalisation des décors du long métrage “La citadelle assiégée” de P. Calderon.

(Prix du Festival Jules Verne Aventure – Paris)

Parallèlement, il travaille sans discontinuer à des recherches personnelles (dessins, tableaux, sculptures et photographies) qui seront exposées:

– Galerie “La fleur d’or” en 2000

– Médiathèque de Vitry Sur Seine en 2000

– Futuroscope de Poitiers en 2002

– Utopiales de Nantes en 2002

– Musée “La Maison d’ailleurs” (Suisse) en 2003

– Ankama Convention (Paris et Lille) en 2007, 2008 et 2009

– “SEL” de Sèvres en 2010.

– Quai des Bulles Saint Malo en 2013 et 2014.

– Imagin’ère en 2014 et 2015.

-Nov’Art parcours d’art de Villevêque 2015

-Exposition Quai des Bulles Saint-Malo 2016, 2017, 2018.

-Exposition Galerie Manjari & Partners – Paris 2019

Venez voir l’exposition de Jean-Yves Kervevan!

https://kervevan.wordpress.com/

Chalonnes-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-28 par