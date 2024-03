Exposition de Jean-Pierre Pouillard Place de la Mairie Plourin-lès-Morlaix, samedi 9 mars 2024.

Exposition de Jean-Pierre Pouillard Place de la Mairie Plourin-lès-Morlaix Finistère

Jean-Pierre Pouillard, artiste autodidacte, passionné par les paysages, varie ses techniques entre l’aquarelle, la peinture à l’huile et le pastel qu’il affectionne particulièrement.

Nous vous invitons à découvrir cette exposition dans le hall de la mairie pendant nos horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 13:30:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Place de la Mairie Hall de la Mairie

Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne mediatheque.accueil@plourin-morlaix.bzh

