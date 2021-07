Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges EXPOSITION DE JEAN PIERRE LEGER Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

EXPOSITION DE JEAN PIERRE LEGER 2021-07-07 10:00:00 – 2021-07-29 17:00:00

Raon-l'Étape Vosges Tout au long du mois de juillet, l'artiste-peintre Jean Pierre Léger expose quelques-unes de ses œuvres.

Laissant libre cours à son imagination, cet artiste autodidacte peint toutes sortes de sujets et d’univers à l’acrylique, la peinture à l’huile, le pastel ou l’aquarelle. Il réalise beaucoup de portraits en noir et blanc et s’inspire notamment de grands noms de la peinture tels Dali ou Hopper. +33 3 29 41 66 67 http://www.raonletape.fr/ libres droits Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-02 par

