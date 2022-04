Exposition de “JEAN-PIERRE GAMARD ET JACQUES BERGAMASCO” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 6 au 12 septembre, 6 septembre 2022, .

Exposition de “JEAN-PIERRE GAMARD ET JACQUES BERGAMASCO” à la Grange aux dîmes de Cambremer du 6 au 12 septembre

2022-09-06 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-12 18:00:00 18:00:00

“JEAN-PIERRE GAMARD ET JACQUES BERGAMASCO” exposent du 6 au 12 septembre

Le ciel et l’eau représentent une large part dans la démarche de Jean-Pierre Gamard.

Orienté vers le marbre et axé sur le symbolisme, Jacques Bergamasco essaie de joindre l’esprit, la main et la pierre pour que la sculpture devienne l’expression concrète de la pensée.

“JEAN-PIERRE GAMARD ET JACQUES BERGAMASCO” exposent du 6 au 12 septembre

Le ciel et l’eau représentent une large part dans la démarche de Jean-Pierre Gamard.

Orienté vers le marbre et axé sur le symbolisme, Jacques Bergamasco essaie de joindre…

“JEAN-PIERRE GAMARD ET JACQUES BERGAMASCO” exposent du 6 au 12 septembre

Le ciel et l’eau représentent une large part dans la démarche de Jean-Pierre Gamard.

Orienté vers le marbre et axé sur le symbolisme, Jacques Bergamasco essaie de joindre l’esprit, la main et la pierre pour que la sculpture devienne l’expression concrète de la pensée.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par