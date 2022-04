Exposition de Jean-Philippe Hausey-Leplat et Philippe Leray à la Grange aux dîmes de Cambremer du 17 au 30 mai

Exposition de Jean-Philippe Hausey-Leplat et Philippe Leray à la Grange aux dîmes de Cambremer du 17 au 30 mai, 10 mai 2022, . Exposition de Jean-Philippe Hausey-Leplat et Philippe Leray à la Grange aux dîmes de Cambremer du 17 au 30 mai

2022-05-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-17 17:00:00 17:00:00 Exposition du 17 au 30 Mai

Ces deux artistes du Pays d’Auge revisitent le monde animalier.

Jean-Philippe Hausey-Leplat est reconnu pour ses sculptures animalières de toile de jute…

Les couleurs lumineuses, efficaces et captivantes de Philippe Leray, se retrouvent dans un bestiaire dynamique, audacieusement éclairé… Exposition du 17 au 30 Mai

