Jean-Marie Queneau, peintre, graveur et éditeur français, fils de l'écrivain Raymond Queneau, expose ses gouaches au Musée-Galerie Carnot. Dans le cadre de l'exposition, lecture de poèmes par Pascal Commère le samedi 16 octobre à 15h.

culture-animations@villeneuve-yonne.fr +33 3 86 83 02 48 http://www.villeneuve-yonne.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville 48.08051#3.29412