Exposition de Jean-Jacques Petton et Hélène Rolland Guipavas, 1 avril 2022, Guipavas.

Exposition de Jean-Jacques Petton et Hélène Rolland 90 rue du Commandant Challe, Guipavas 90 Rue Commandant Challe Guipavas

2022-04-01 – 2022-04-28 90 rue du Commandant Challe, Guipavas 90 Rue Commandant Challe

Guipavas Finistère

Hélène Rolland et Jean-Jacques Petton sont tous les deux Lampaulais. Bien que voisins depuis longtemps ils ne se connaissent que depuis deux ans. Ils ont l’un et l’autre une passion pour la poésie et l’écriture. Hélène Rolland, qui travaille dans le milieu universitaire, a publié plusieurs recueils de poésie et obtenu le prix Campion Guillaumet 2018 de la Société des poètes Français.

Jean-Jacques Petton a un cursus atypique : officier du génie militaire, architecte et entrepreneur, artiste pinseyeur*, il a exposé une centaine de fois depuis 30 ans dans la région mais aussi à Paris, Nantes, Dunkerque.

Hélène Rolland, qui a 30 ans de moins que lui, expose pour la 1ère fois ses poèmes, mais aussi des œuvres en pinsé (sculptures et tableaux) qu’elle a réalisées depuis un peu plus d’un an dans l’atelier de Jean-Jacques avec les conseils de ce dernier.

Jean-Jacques Petton expose des sculptures et tableaux, mais aussi des poèmes. Il a participé en 2019 à deux concours de poésies dont il a été lauréat en particulier du concours lancé par le centre culturel Leclerc où il a obtenu le 1er prix adulte.

Les œuvres présentées ont comme thème dominant « les parfums de la mer d’Iroise » et comme titre d’exposition : Brut de pinsé pour les sculptures et tableaux, Brut de pensée pour les poèmes.

*Artiste créant à partir de récupérations marines, en breton le « pinsé » qui signifie épave et naufrage.

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture de l’Alizé :

-Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 17h30

-Mercredi et vendredi de 10h00-12h00 à 14h00-17h30

-Samedi de 10h00 à 12h00

Tout public.

+33 2 98 84 87 14 https://guipavas.bzh/

Hélène Rolland et Jean-Jacques Petton sont tous les deux Lampaulais. Bien que voisins depuis longtemps ils ne se connaissent que depuis deux ans. Ils ont l’un et l’autre une passion pour la poésie et l’écriture. Hélène Rolland, qui travaille dans le milieu universitaire, a publié plusieurs recueils de poésie et obtenu le prix Campion Guillaumet 2018 de la Société des poètes Français.

Jean-Jacques Petton a un cursus atypique : officier du génie militaire, architecte et entrepreneur, artiste pinseyeur*, il a exposé une centaine de fois depuis 30 ans dans la région mais aussi à Paris, Nantes, Dunkerque.

Hélène Rolland, qui a 30 ans de moins que lui, expose pour la 1ère fois ses poèmes, mais aussi des œuvres en pinsé (sculptures et tableaux) qu’elle a réalisées depuis un peu plus d’un an dans l’atelier de Jean-Jacques avec les conseils de ce dernier.

Jean-Jacques Petton expose des sculptures et tableaux, mais aussi des poèmes. Il a participé en 2019 à deux concours de poésies dont il a été lauréat en particulier du concours lancé par le centre culturel Leclerc où il a obtenu le 1er prix adulte.

Les œuvres présentées ont comme thème dominant « les parfums de la mer d’Iroise » et comme titre d’exposition : Brut de pinsé pour les sculptures et tableaux, Brut de pensée pour les poèmes.

*Artiste créant à partir de récupérations marines, en breton le « pinsé » qui signifie épave et naufrage.

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture de l’Alizé :

-Lundi, mardi, jeudi de 14h00 à 17h30

-Mercredi et vendredi de 10h00-12h00 à 14h00-17h30

-Samedi de 10h00 à 12h00

Tout public.

90 rue du Commandant Challe, Guipavas 90 Rue Commandant Challe Guipavas

dernière mise à jour : 2022-01-17 par