Exposition de Jean François, peintre bourguignon – Halle Chambertin
2021-07-03 – 2021-09-25
Halle Chambertin
1 Rue Gaston Roupnel

Gevrey-Chambertin Côte-d’Or Gevrey-Chambertin

EUR Exposition des œuvres de Jean François, peintre bourguignon, illustrant les paysages de Côte de Nuits et les travaux de la vigne et du vin entre 1950 et 1970. Ces peintures sont conservées au Musée de Nuits-Saint-Georges et mises à l’honneur à la Halle Chambertin à travers cette exposition numérique temporaire

