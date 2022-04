Exposition de Jean-Claude Pratdessus Pléneuf-Val-André, 2 mai 2022, Pléneuf-Val-André.

Exposition de Jean-Claude Pratdessus Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-05-02 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Peinture et aquarelle

Jean-Claude Pratdessus est passionné par tout ce qui touche à la mer. Il utilise la peinture à l’huile et l’aquarelle pour représenter des bateaux, des paysages bretons, des marins, des thèmes qui pour lui évoquent l’évasion, l’aventure mais aussi le courage et le professionnalisme des gens de la mer.

Tout public et gratuit.

jcpratdessus@hotmail.com +33 6 16 70 83 37

