Exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin au Village Fromager Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin au Village Fromager Livarot-Pays-d’Auge, 1 juin 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin au Village Fromager Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge

2022-06-01 – 2022-06-30 Livarot 42 rue du Général Leclerc

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin du 1er au 30 juin 2022. nVisite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin du 1er au 30 juin 2022. nVisite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. +33 2 31 48 20 10 Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin du 1er au 30 juin 2022. nVisite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite. Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Livarot 42 rue du Général Leclerc Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin au Village Fromager Livarot-Pays-d’Auge 2022-06-01 was last modified: by Exposition de Jean Claude Plet Acrylique sur toile de lin au Village Fromager Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge 1 juin 2022 Calvados Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados