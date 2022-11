Exposition de Jean-Claude Delannoy à Garozarts Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-11-26 – 2022-12-24

Lot-et-Garonne Marmande EUR Garozarts s’apprête à recevoir un peintre au puissant univers graphique. Dans une palette furieuse, convoquant logos, personnages de la culture populaire actuelle ou déjà oubliée, cela se bouscule dans les toiles de Jean- Claude Delannoy (pseudo JC4004), peintre autodidacte né en 1960 au parcours considérable.

– Vernissage Inaugural « Le témoin… » le samedi 26 Novembre à partir de 10h à 13h. Exposition de Jean-Claude Delannoy à Garozarts +33 6 52 46 50 43 Galerie Atelier Garozarts Garozarts

