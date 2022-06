Exposition de Jean-Baptiste Bernadet Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

2022-07-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-04 19:00:00 19:00:00

Alpes-Maritimes L’exposition « Plein Jour » vous invite à une déambulation poétique dans la Citadelle. musees@villefranche-sur-mer.fr +33 4 93 76 33 27 Citadelle Saint Elme Chapelle Saint Elme Villefranche-sur-Mer

