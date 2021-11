Béziers Béziers Béziers, Hérault EXPOSITION DE JACQUES CHARVET – HEART IS ART Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers La galerie le Chameau Malin a le plaisir de recevoir l’exposition de Jacques Charvet « Heart is Art »

Sur toile, sur papier, sur objet, en boitage, en coffrage, l’artiste a le cœur au bout du pinceau et décline le motif en nous ravissant. Il use de ses atouts maîtres comme l’humour, la dérision, le décalage ou encore le détournement des références ou de la matière.

Vernissage de l’exposition le samedi 20 novembre à partir de 15h.

