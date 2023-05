Exposition de Isaura ACERMA Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Exposition de Isaura ACERMA, 4 mai 2023, Paris. Du jeudi 04 mai 2023 au vendredi 19 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Après avoir exposé à deux reprises ses dessins à L’ACERMA, Isaura revient avec des nouveaux dessins. Avec l’évolution du temps, Isaura continue l’ouverture de ces couleurs qui parlent comme un livre ouvert . Venez découvrir ses dessins ! Après avoir exposé à deux reprises ses dessins à l’ACERMA, Isaura revient avec de nouveaux dessins. Avec l’évolution du temps, Isaura continue l’ouverture de ses couleurs qui parlent comme un livre ouvert. Venez découvrir ses dessins du jeudi 4 mai au vendredi 19 mai. L’entrée est libre du lundi au vendredi de 10h à 18h. Venez rencontrer l’artiste lors de son vernissage vendredi 5 mai de 17h à 21h. ACERMA 22 Quai de la Loire 75019 Paris Contact : https://www.acerma.org/events-1/exposition-isaura https://acerma.org/

ACERMA 22 Quai de la Loire 75019 Paris

