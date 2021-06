Exposition de Isabelle Blanchon Sens, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sens.

Exposition de Isabelle Blanchon 2021-07-04 – 2021-07-31 Office de Tourisme 6 Rue du General Leclerc

Sens Yonne

EUR Ce mois-ci, l’office de tourisme accueille les oeuvres de Isabelle Blanchon.

« Tous mes sens sont de la partie, l’odeur des crayons, leur bruit sur le papier et ces spirales colorées qui s’enroulent puis finissent par tomber du taille-crayon…j’avais 6 ans, c’étaient mes premiers pas artistiques, en 1975. »

Isabelle Blanchon n’a cessé depuis de dessiner et de créer pour finalement s’orienter dans les arts appliqués en « art textile et impression ». Elle obtient son BTS en 1991. Son expérience de styliste coloriste chez des converteurs lyonnais affine son sens des couleurs et de la rigueur. Son travail artistique est influencé par les arts décoratifs et la recherche

d’harmonies colorées. Une exposition à la galerie Passeart à Troyes lui ouvrira d’autres opportunités pour exposer son

travail, notamment au musée de la Malterie (Aube) en mars 2022 et au salon « Artcité » à Paris en septembre/octobre 2021.

Fascinée par l’archéologie, la fouille d’un site pour faire surgir l’origine de la Civilisation l’exalte. C’est en 1988, lors d’un voyage en Tunisie, que s’est faite sa rencontre avec l’Orient baigné par cette lumière chère à Delacroix ou Matisse.

Ceci est l’ancrage de son travail artistique…Isabelle travaille sur la double temporalité et, à l’instar des archéologues, extrait grâce à ses pinceaux des éléments décoratifs, symboliques ou scripturaux anciens pour les relier au présent,

les recomposer, les réinterpréter et les recréer. Les couleurs propres à chaque pays sont une source d’inspiration pour imaginer des harmonies chatoyantes mélangeant subtilement les couleurs chaudes aux couleurs froides. La rigueur géométrique des compositions est adoucie par la poésie des arabesques et des fleurs. Ses tableaux proposent un véritable métissage artistique. Elle marie différentes cultures car l’art transcende les frontières et les clivages. L’art visuel, à l’instar de la musique, est un langage immédiat et universel. Elle travaille essentiellement à l’acrylique sur toile.

Inspirée par les motifs textiles et l’orient, fascinée par l’archéologie, son art allie ces passions pour dévoiler la richesse et la diversité des civilisations antiques et contemporaines. Le temps, celui qu’il faut pour peindre et celui auquel se rapporte son travail, semble suspendu. La peinture la rattache à l’humanité.

« Art-chéologue, je relie le passé au présent. »

dernière mise à jour : 2021-06-26 par