Exposition de Isabelle Blanchard Salle des Régates Pléneuf-Val-André, lundi 9 décembre 2024.

Isabelle Blanchard sculpte la terre cuite mais aussi le bronze, matière rugueuse et forte, qu’elle associe au verre, matière lumineuse et légère. Le dialogue qui s’installe entre les matières lui permet d’exprimer son rapport au monde et à l’humanité. Ses œuvres qui jouent sur l’ombre, la transparence, la notion de vide et d’équilibre lui permettent d’exprimer sa réflexion sur le devenir de la fraternité en communicant par des formes épurées l’émotion d’un geste ou d’un regard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-09

fin : 2024-12-15

Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

