Exposition de Héloïse Bonin Murmure du vivant à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat, lundi 12 février 2024.

Exposition de Héloïse Bonin Murmure du vivant à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

L’exposition “Murmure du vivant” de Héloïse Bonin est une plongée dans une écriture

automatique de la végétalité , inspirée par Max Ernst, mêlant art et écologie. Elle utilise des

supports variés, allant de papiers recyclés à des feuilles artisanales de la Papeterie du Moulin du

Got, pour traduire la texture et l’histoire des éléments naturels. L’œuvre de Héloïse Bonin est une

invitation à ressentir profondément la vie, à travers des empreintes à la fois visuelles et tactiles,

offrant une réflexion sur notre lien intérieur avec le monde naturel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 09:00:00

fin : 2024-03-11 17:00:00

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine animation@lescalier87.org

