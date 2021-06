Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Exposition de Guyom Photographe Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Exposition de Guyom Photographe Bergerac, 15 juin 2021-15 juin 2021, Bergerac. Exposition de Guyom Photographe 2021-06-15 18:00:00 – 2021-12-31 Ostal de Pombonne 19 Rue du Bourg de Pombonne

Bergerac Dordogne L’Ostal de Pombonne vous invite à découvrir les photographies de Guyom Photographes , un artiste nouvellement installé dans la région. De superbes clichés mettant en valeur l’architecture, le fleuve et les vignes du Périgord pourpre…

Le vernissage a lieu le mardi 15 juin à 18H. L’Ostal de Pombonne vous invite à découvrir les photographies de Guyom Photographes , un artiste nouvellement installé dans la région. De superbes clichés mettant en valeur l’architecture, le fleuve et les vignes du Périgord pourpre…

Le vernissage a lieu le mardi 15 juin à 18H. +33 6 83 24 79 68 L’Ostal de Pombonne vous invite à découvrir les photographies de Guyom Photographes , un artiste nouvellement installé dans la région. De superbes clichés mettant en valeur l’architecture, le fleuve et les vignes du Périgord pourpre…

Le vernissage a lieu le mardi 15 juin à 18H. L’Ostal de Pombonne vous invite à découvrir les photographies de Guyom Photographes , un artiste nouvellement installé dans la région. De superbes clichés mettant en valeur l’architecture, le fleuve et les vignes du Périgord pourpre…

Le vernissage a lieu le mardi 15 juin à 18H. Ostal de Pombonne

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bergerac Adresse Ostal de Pombonne 19 Rue du Bourg de Pombonne Ville Bergerac lieuville 44.87317#0.50795