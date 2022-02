Exposition de gravures Saint-Pol-de-Léon, 9 juillet 2022, Saint-Pol-de-Léon.

Exposition de gravures Maison Prébendale 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon

2022-07-09 – 2022-09-04 Maison Prébendale 1 place de l’Été 44

Saint-Pol-de-Léon Finistère

La Maison est un collectif de graveurs sur bois qui abordent dans leur travail les notions de paysage et de territoire. Pour cette exposition, La Maison se propose d’arpenter pendant un temps la commune de Saint-Pol-de-Léon afin de porter un regard particulier et de produire une série d’estampes liées à la vie et l’histoire de la commune. Cette série d’images sera accompagnée d’autres œuvres du collectif.

Maison Prébendale 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon

