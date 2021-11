Exposition de gravures Lannion, 30 novembre 2021, Lannion.

Exposition de gravures Galerie au passeur 14 rue Saint Yves Lannion

Lannion Côtes d’Armor Lannion

La galerie Au Passeur et Papiers d’Artistes présentent deux graveurs :

Erik Saignes : gravures en eau-forte et en pointe-sèche, monotypes et dessins

Serge Marzin : gravures au burin et gravures sur bois

+33 6 99 05 43 11

