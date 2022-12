Exposition de gravures, dessins et sculptures Florian Lauze, Jean-Jacques Lecoq et Jullien Clément La Ciotat, 6 janvier 2023, La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat.

Sculpteur autodidacte sur le tard, Jullien Clément s’est également découvert une passion pour la gravure et l’estampe depuis une quinzaine d’année. Univers peuplé d’un bestiaire riche et de symbolisme, ses œuvres sont de véritables narrations graphiques. L’artiste expose à de nombreux salons et obtient de nombreux prix.



Très tôt passionné d’art, Jean-Jacques Lecoq a suivi en parallèle de ses études un cursus aux Beaux-arts de Caen où il eut un véritable coup de cœur pour la gravure. Après une carrière d’instituteur outre-mer, dont l’influence des paysages peuvent se retrouver dans ses travaux, l’artiste s’installe à La Ciotat et participe à de nombreuses expositions collectives.

Il y a une grande sensibilité, et beaucoup de mystère, dans l’œuvre gravée et dessinée (dessins, plume, encre, lavis) de Jean-Jacques Lecoq. Son Atelier L’Allegria, espace de créativité et d’échanges, continue de transmettre sa passion pour la gravure malgré sa disparition.



Florian Jauze n’est pas graveur, mais son travail minutieux au rotring rappelle la technique des graveurs. Il nous emmène dans un univers fantastique travaillé à l’encre de Chine, et qu’on pourrait qualifier d’organique. Florian est un passionné de cinéma et de science-fiction, passion que l’on retrouve aisément dans ses dessins. C’est tout naturellement que l’œuvre du ciotaden trouve sa place dans cette exposition et fait écho aux univers des deux autres artistes.

Rencontre entre trois artistes, deux graveurs et un dessinateur, dont les univers se rencontrent et se mélangent, entre réalisme, natures mortes et univers fantastiques.

