Exposition de gravure par Michèle Munier

Exposition de gravure par Michèle Munier, 21 octobre 2022, . Exposition de gravure par Michèle Munier

2022-10-21 15:00:00 – 2022-10-30 19:00:00 C'est le dessin du corps humain qui m'a amenée à la gravure comme une continuité, quelque chose de complémentaire, presque indissociable. La gravure et les diverses techniques d'impression demandent beaucoup de rigueur, mais laissent par ailleurs beaucoup de libertés dans le processus créatif où il n'est plus vraiment question de multiplication d'un même travail.

