Exposition de Gottlieb Beyreuther et Laurent Davaine Salle de la Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon, samedi 3 août 2024.

Exposition de Gottlieb Beyreuther et Laurent Davaine Salle de la Chapelle Saint-Mayeul Le Brethon Allier

Gottlieb Beyreuther et Laurent Davaine exposent leurs peintures « Variations visuelles » et leurs sculptures « Le trait essentiel », à la Chapelle Saint-Mayeul, les 3 et 4 Août, dans le cadre de la programmation de l’AGORA.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-04

Salle de la Chapelle Saint-Mayeul La Bouteille

Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes risdeff@orange.fr

