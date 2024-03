EXPOSITION DE GÉRARD SENDRA À LA GALERIE LE CHAMEAU MALIN Béziers, samedi 16 mars 2024.

EXPOSITION DE GÉRARD SENDRA À LA GALERIE LE CHAMEAU MALIN Béziers Hérault

Venez découvrir la nouvelle exposition de Gérard Sendra: le canal du midi, le fleuve l’Orb et les rivages de la Méditerranée.

Gérard Sendra nous invite à poser un regard inhabituel sur un sujet qui nous est familier et vital le canal du midi, le fleuve l’Orb et les rivages de la Méditerranée.

Cette exposition photographique capture la beauté intemporelle et l’âme vivante des cours d’eau. Chaque cliché raconte une histoire, révèle une émotion et explore la magie éphémère des eaux qui façonnent notre monde.

Les reflets offrent des instantanés magiques, transformant le canal du midi et l’Orb en miroirs poétiques de la nature environnante. Cette exposition vous transporte dans un monde où le ciel, les arbres et la végétation se reflètent dans des eaux calmes, créant des paysages doubles qui défient la réalité.

Des clichés inspirés par les saisons révèlent la métamorphose constante des paysages, du givre hivernal au bourgeonnement printanier, de la luxuriante verdure estivale à la mélancolie automnale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

9 Rue Montmorency

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION DE GÉRARD SENDRA À LA GALERIE LE CHAMEAU MALIN Béziers a été mis à jour le 2024-03-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE