Exposition de Gérard Mayen : 128 nuances de Rouge Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’évènement: Saint-Boil

Saône-et-Loire

Exposition de Gérard Mayen : 128 nuances de Rouge Saint-Boil, 1 avril 2022, Saint-Boil. Exposition de Gérard Mayen : 128 nuances de Rouge Bibliothèque 2 Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

2022-04-01 – 2022-04-30 Bibliothèque 2 Place de la Salle des Fêtes

Saint-Boil Saône-et-Loire Saint-Boil EUR Gérard peint avec du vin ! Il a donné à cette technique le joli nom de Winarelle. La gamme des couleurs obtenues par l’utilisation des pigments naturels du raisin est vaste. A partir de cépages rouges issus de la vigne conservatoire du château de Bissy-sur-Fley, il a réalisé un nuancier pictural et mémoriel. Venez le découvrir ainsi que quelques autres œuvres utilisant la même technique.

Au cours du vernissage, lundi 4 avril, à 18 h,Gérard nous présentera en détail son processus de travail. bibliosaintboil@gmail.com +33 3 85 44 05 13 Gérard peint avec du vin ! Il a donné à cette technique le joli nom de Winarelle. La gamme des couleurs obtenues par l’utilisation des pigments naturels du raisin est vaste. A partir de cépages rouges issus de la vigne conservatoire du château de Bissy-sur-Fley, il a réalisé un nuancier pictural et mémoriel. Venez le découvrir ainsi que quelques autres œuvres utilisant la même technique.

Au cours du vernissage, lundi 4 avril, à 18 h,Gérard nous présentera en détail son processus de travail. Bibliothèque 2 Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Boil, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Boil Adresse Bibliothèque 2 Place de la Salle des Fêtes Ville Saint-Boil lieuville Bibliothèque 2 Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil Departement Saône-et-Loire

Exposition de Gérard Mayen : 128 nuances de Rouge Saint-Boil 2022-04-01 was last modified: by Exposition de Gérard Mayen : 128 nuances de Rouge Saint-Boil Saint-Boil 1 avril 2022 Saint-Boil Saône-et-Loire

Saint-Boil Saône-et-Loire