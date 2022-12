EXPOSITION DE GÉRARD DODIER « G SE DÉVOILE » Mamers, 7 janvier 2023, Mamers .

EXPOSITION DE GÉRARD DODIER « G SE DÉVOILE »

50 Place Carnot Office de Tourisme Maine Saosnois Mamers Sarthe Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot

2023-01-07 – 2023-01-30

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot

Mamers

Sarthe

Gérard Dodier a découvert la pratique de la sculpture et l’attrait de l’argile depuis son arrêt d’activité professionnelle et depuis ce moment là, il n’a cessé de s’intéresser à

cette pratique, et d’améliorer ses connaissances, par plaisir et pour s’exprimer.

Il se consacre totalement à sa passion actuellement, pour partager, échanger

avec d’autres passionnés.

Bien qu’amoureux de l’Art en général, la sculpture occupe son temps libre…

Mais il aime aussi peindre, adore mélanger les couleurs vives et puissantes, ce

qui lui ouvre des perspectives nouvelles.

Si ses nombreuses visites de musées et d’expositions l’inspirent, il est aussi

influencé par Picasso, peintre visionnaire, inventeur du cubisme, dessinateur de

génie…

Il lui semble important, en tant qu’artiste, « d’embellir la vie ».

Il est libre de choisir les sujets qui lui plaisent et de les traiter comme bon lui

semble… Seule, l’argile lui impose ses limites.

Il aime partager des savoir-faire et des techniques nouvelles.

Entrée libre

Exposition visible lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h

+33 2 43 97 60 63

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot Mamers

dernière mise à jour : 2022-12-13 par