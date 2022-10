Exposition de Georges Ratkoff sur le Marché de Noël : Un chaleureux hiver alsacien

2022-11-25 01:00:00 – 2022-12-31 23:59:00 L’exposition mettra en avant une trentaine de dessins de l’aquarelliste Georges Ratkoff qui a plus de 1500 œuvres à son actif. Ces reproductions d’aquarelles sont exceptionnellement présentées en grand format et plongent le visiteur dans l’univers de Georges Ratkoff, éternel amoureux d’une Alsace heureuse et authentique. Cette vie alsacienne, version enchantée, est peuplée d’une foule de personnages en costume traditionnel, toujours représentés dans des scènes de vie : en train de jouer, de deviser, de faire la fête. Georges Ratkoff sait restituer l’esprit des fêtes alsaciennes, il sait évoquer l’ambiance feutrée, magique des veillées dans la Stube, aux meubles polychromes chargés de symboles, cœur vivant de la maison. Et c’est, assurément, avec un intense plaisir qu’il décrit l’hiver alsacien, ses réjouissances, et les moments mystérieux des fêtes de décembre qu’il met si bien en lumière. Les 30 tableaux choisis pour l’exposition rappellent l’authenticité du Noël alsacien avec ses personnages emblématiques tels le Christkindel ou le Saint-Nicolas, la confection de bredalas, le plaisir de se retrouver et de partager des moments chaleureux à la maison, sans oublier la joie des activités hivernales dans des décors de montagne enneigée. Grâce au livret-jeu spécialement conçue pour l’occasion, cette exposition en plein air sera aussi le prétexte d’une découverte ludique de son œuvre en famille ou entre amis. Vous pourrez également rencontrer et échanger avec l’artiste lors de séances dédicaces sur le marché de Noël ou encore plongez dans l’ambiance chaleureuse du Noël alsacien lors des soirées contes avec le conteur-historien Gérard Leser. Place du Marché Date : du 25 novembre au 31 décembre 2022 Entrée libre Livret-jeu disponible à l’office de tourisme ou sur le Marché de Noël aux horaires d’ouverture. Georges Ratkoff s’expose au cœur du Marché de Noël. Parcourez-le et émerveillez-vous de ces images qui réchaufferont vos fêtes de fin d’année. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

