EXPOSITION DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS, 25 janvier 2022, .

EXPOSITION DE GEORGES PENCREAC’H : ITER PICTORIS



2022-01-25 – 2022-02-21

Dix ans après l’exposition du cycle « Léda et le Cygne », Athanor accueille de nouvelles oeuvres de Georges Pencreac’h.

Sous le titre « Iter Pictoris » (le chemin du peintre), l’exposition présente en une centaine d’oeuvres, sept années de création qui offrent au regard à la fois une grande cohérence formelle et une grande diversité d’expressions.

Deux grands cycles dominent cette exposition issus de deux thèmes majeurs de l’art sacré, l’Annonciation et la Crucifixion.



Georges Pencreac’h est né en 1941 à Sizun dans le Finistère. Il obtient à Strasbourg en 1956 le diplôme d’architecte. Entre 1967 et 1972, il participe aux études de la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise et y réalise sa première oeuvre, l’école des Maradas, qui reçoit en 1974 le prix de l’Equerre d’Argent. À la même époque, il conçoit le centre culturel et administratif de la Ville nouvelle qui sera achevé en 1979. Après de nombreuses réalisations signées dans les domaines de l’habitat social et des équipements publics, il se consacre depuis 2007 à son activité de plasticien.

dernière mise à jour : 2022-10-06 par