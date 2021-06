Exposition de Geneviève Daël « De silence et d’ombre » Villeneuve-sur-Yonne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

Exposition de Geneviève Daël « De silence et d’ombre » 2021-07-09 – 2021-09-04 Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne

EUR Geneviève Daël vit et travaille à Paris. Elle étudie l’art décoratif à l’Académie Charpentier avant de s’expatrier brièvement à Londres. De retour à Paris elle commence l’étude de la peinture en autodidacte. Elle présente sa première exposition en 1984 à la Francis Kyle Gallery. Aujourd’hui elle expose régulièrement à la galerie Jonathan Cooper à Londres, Toronto ou New-York.

L’artiste nous donne à voir des scènes d’une réalité singulière empreinte d’une atmosphère profonde et mystérieuse. Mettant l’accent sur les lignes architecturales, elle y pose ses personnages entre ombre et lumière.

Geneviève Daël convoque l’espace. Au milieu de vastes intérieurs aux murs unis ou de jardins abandonnés, les bancs d’églises, les meubles d’intérieurs spacieux et confortables, les sculptures et colonnes antiques, les immenses fenêtres à croisée, les élégants miroirs, les décors sculptés, deviennent sous le pinceau de l’artiste des objets privilégiés de narration.

Les personnages dégagent un sentiment de solitude empreint de questionnement, de doute, de recueillement, de rêverie. Protégés contre l’extérieur par les murs de grandes bâtisses, la lumière blanche et chaude est le lien avec l’extérieur. Entrant souvent par la fenêtre pour réchauffer des lieux sombres et atemporels où le temps paraît suspendu, elle donne de l’épaisseur au réel.

Le décor est planté, le spectateur ne peut que supposer.

Cette artiste, qui expose rarement en France, expose au Musée-Galerie Carnot une vingtaine d’huiles sur toile du 9 juillet au 4 septembre 2021. Une œuvre raffinée et délicate prégnante d’intériorité.

culture-animations@villeneuve-yonne.fr +33 3 86 83 02 48 http://www.villeneuve-yonne.fr/

