EXPOSITION – DE GAULLE-ADENAUER Saint-Dié-des-Vosges, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Dié-des-Vosges. EXPOSITION – DE GAULLE-ADENAUER 2021-06-18 00:00:00 00:00:00 – 2021-07-10 centre hospitalier 26 rue du Nouvel Hôpital

Exposition « De Gaulle-Adenauer : les bâtisseurs de l'amitié franco-allemande » qui sera visible à l'hôtel du ville du 18 juin au 2 juillet puis du 3 au 10 juillet au centre hospitalier.

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse centre hospitalier 26 rue du Nouvel Hôpital Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.2886#6.96301