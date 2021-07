Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Exposition de Galae « Or’ielle » Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Exposition de Galae « Or’ielle » Le Temple-sur-Lot, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Temple-sur-Lot. Exposition de Galae « Or’ielle » 2021-07-19 10:00:00 – 2021-08-01 18:00:00 Place des Templiers Maison des associations et du tourisme

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Retrouvez l’exposition de Galae « Or’ielle » à la salle d’exposition de l’Office de Tourisme Lot-et-Tolzac.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : du lundi au samedi, de 10h à 18h, et de 10h à 14h le dimanche. Retrouvez l’exposition de Galae « Or’ielle » à la salle d’exposition de l’Office de Tourisme Lot-et-Tolzac.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : du lundi au samedi, de 10h à 18h, et de 10h à 14h le dimanche. +33 5 53 41 86 46 Retrouvez l’exposition de Galae « Or’ielle » à la salle d’exposition de l’Office de Tourisme Lot-et-Tolzac.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : du lundi au samedi, de 10h à 18h, et de 10h à 14h le dimanche. Galae dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Temple-sur-Lot Adresse Place des Templiers Maison des associations et du tourisme Ville Le Temple-sur-Lot lieuville 44.37962#0.52461

Évènements liés