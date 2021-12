Exposition de Gaëtan de Rosnay Villeneuve-sur-Yonne, 18 décembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

2021-12-18 – 2022-02-27 Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot

EUR Cette rétrospective met en lumière ce peintre villeneuvien, méconnu de la grande histoire. Il a pourtant connu les plus grands (Bernard Buffet, Françis Grüber, Claude Aïzpiri…), a traversé le XXe siècle en recevant les plus grands hommages, a fait partie des artistes témoins de leur temps, et a participé avec sa descendance à la notoriété de Villeneuve-sur-Yonne. Retour sur la vie d’un homme, et des endroits qui l’ont habité : l’Ile Maurice, Paris, Villeneuve, les Pays Basques, Les Grisons.

