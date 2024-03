Exposition de Frédérique Chenot Reuilly, samedi 24 février 2024.

Exposition de Frédérique Chenot Reuilly Indre

Mardi

La maison de Reuilly vous présente Frédérique Chenot. Elle est née dans le Berry en 1962 et habite à Lury-sur-Arnon depuis toujours. N’étant pourtant pas d’une famille d’artistes, l’envie de dessiner, peindre, l’a toujours habité, c’était un besoin. Toujours un crayon, des couleurs.

Ensuite les peintures, tubes, pinceaux qui la fascinent. À 15 ans, elle est allée chez un peintre amateur qui lui a donné quelques conseils.

Les années sont passées, rythmées par le travail et les enfants et c’est lorsqu’ils furent grand que le besoin revint. Le besoin de créer, peindre à nouveau. Le besoin de se glisser dans la toile pour se perdre dans les couleurs laissées par son pinceau. Le besoin de faire découvrir, voyager, rêver, le public amateur ou pas, dans ces merveilleuses couleurs. Le besoin d’être un nuage qui permet d’oublier, de s’évader.

Pour l’artiste, ce sont les tempêtes, les nuages, les vagues et le ciel qui vous emportent dans un tourbillon de couleur. Frédérique Chenot souhaite vous emmener. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-04-03 12:00:00

Maison de Reuilly

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire maisondereuilly@reuilly.fr

L’événement Exposition de Frédérique Chenot Reuilly a été mis à jour le 2024-03-18 par BERRY