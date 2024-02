Exposition de Frédéric Poirey Chaource, mercredi 3 janvier 2024.

Exposition de Frédéric Poirey Chaource Aube

Du 3 janvier au 28 février CHAOURCE Exposition de Frédéric Poirey au Bureau d’Information Touristique à Chaource. Entrée gratuite. Horaires d’ouverture du mardi au samedi 10h-12h30 / 15h-17h30 (fermé le jeudi après-midi). Contact +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

Biographie

» Né en 1964, inscrit à la maison des artistes depuis 1991, j’ai installé mon atelier à Bérulle en 2009. En 2009, j’ai démarré un projet au long cours qui est de faire le portrait peint de mes voisins jusqu’à représenter tous ceux qui habitent Bérulle. Je m’intéresse actuellement aux paysages du Pays d’Othe qui m’entourent. Que ce soit à travers champs, bois et chemins, cette proximité avec la nature est un bonheur. J’ai commencé par la nature morte avec une série consacrée aux fruits. L’irrégularité et la variété des pommes à cidre des vergers des alentours m’ont inspirée. Puis je me suis intéressé à la beauté calme des paysages vallonnés du pays d’Othe. Peindre en extérieur est un merveilleux moyen de traduire l’apaisement et l’évasion qu’évoque un tel environnement. Ce travail date essentiellement de 2023. Il s’agit d’une promenade picturale, d’un regard sur mon intime rapport à la nature, nature que j’ai la chance d’avoir au pas de ma porte. Je peins à l’acrylique sur des châssis à toile tendue ou sur des panneaux de bois. J’utilise cette technique acrylique depuis plus 30 ans. Après des études graphiques à Paris, je suis resté longtemps en région parisienne où à partir de 1989, j’ai travaillé pour de l’événementiel, pour des décors de théâtre et de boutiques, … la décoration est aussi mon corps de métier. » Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-02-28

2 Grande Rue

Chaource 10210 Aube Grand Est ot@tourisme-othe-armance.com

L’événement Exposition de Frédéric Poirey Chaource a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance