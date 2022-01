Exposition de Frédéric Ducreux Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Exposition de Frédéric Ducreux Espace Carnot 1 Place Carnot Bourgoin-Jallieu

2022-02-01 – 2022-02-12

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu Frédéric Ducreux, artiste peintre berjallien exposera pour la première fois à l’espace Carnot du 1er au 12 février 2022.

Cet artiste autodidacte utilise des objets de la vie quotidienne comme supports de ses œuvres d'art….

